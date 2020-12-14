«Спартак» поддержал Тедеско: «В футбол нет места ксенофобии»

Московский «Спартак» в очередной раз поддержал Доменико Тедеско после инцидента, произошедшего после матча с «Сочи» (0:1). Немецкий специалист заявил, что подвергся оскорблениям со стороны тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина в подтрибунном помещении.

«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в «Твиттере».

После восемнадцати туров «Спартак» имеет в своем активе 35 очков и занимает второе место в российской Премьер-лиге.

В среду, 16 декабря, «Спартак» на выезде сыграет против питерского «Зенита».