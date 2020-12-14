«Рубин» подписал японского полузащитника

Японский хавбек Мицуки Сайто, игравший за «Сёнан Бельмаре», продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Новым местом работы 21-летнего полузащитника стал казанский «Рубин», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное на полтора года. В трудовом договоре прописан пункт выкупа.

В чемпионате Японии Сайто сыграл 75 поединков, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами. Мицуки выступал за юношеские сборные Японии, а в настоящее время является игроком сборной Японии U23.

После 18 туров команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в чемпионате России.