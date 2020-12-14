Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Рубин» подписал японского полузащитника

14 Декабря 2020, 12:27,

Евро-Футбол.Ру

Японский хавбек Мицуки Сайто, игравший за «Сёнан Бельмаре», продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Новым местом работы 21-летнего полузащитника стал казанский «Рубин», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное на полтора года. В трудовом договоре прописан пункт выкупа.

В чемпионате Японии Сайто сыграл 75 поединков, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами. Мицуки выступал за юношеские сборные Японии, а в настоящее время является игроком сборной Японии U23.

После 18 туров команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Трансферы футбола - зима 2021, Мицуки Сайто
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола