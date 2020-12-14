Манджукич и Фарфан попали в топ-11 свободных агентов

Портал Planet Football сформировал символическую сборную из 11 лучших свободных агентов, которых можно будет подписать в грядущее зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в этот список включены бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и экс-защитник петербургского «Зенита» Эсекиэль Гарай.

Также в список были включены следующие исполнители: Марио Манджукич, Джек Уилшер, Эурелио Гомес, Антонио Валенсия, Йозо Шимунович, Иван Стринич, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа.

Напомним, что зимнее трансферное окно откроется в январе 2021-го года.