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Манджукич и Фарфан попали в топ-11 свободных агентов

14 Декабря 2020, 08:35,

twitter.com

Портал Planet Football сформировал символическую сборную из 11 лучших свободных агентов, которых можно будет подписать в грядущее зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в этот список включены бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и экс-защитник петербургского «Зенита» Эсекиэль Гарай.

Также в список были включены следующие исполнители: Марио Манджукич, Джек Уилшер, Эурелио Гомес, Антонио Валенсия, Йозо Шимунович, Иван Стринич, Беньят Эчеберрия, Самир Насри, Квадво Асамоа.

Напомним, что зимнее трансферное окно откроется в январе 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Манджукич, Джефферсон Фарфан
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