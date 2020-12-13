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Ганчаренко попросил об отставке после матча с «Уралом»

13 Декабря 2020, 23:50,

Global Look Press

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко хочет покинуть клуб.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, после матча с «Уралом» (2:2) наставник «армейцев» пообщался с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным. Белорусский специалист высказал серьезное желание покинуть армейский клуб. Отмечается, что Ганчаренко заявил Орешкину, что утратил контроль над командой. Орешкин отставку не принял.

Напомним, что ЦСКА выбыл из Лиги Европы, не одержав ни одной победы в турнире, а в российской Премьер-лиге «армейцы» после восемнадцати туров занимают третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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