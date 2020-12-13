Стало известно, когда КДК РФС рассмотри инцидент, произошедший в Сочи

Стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент, произошедший после матча между «Сочи» и «Спартаком». Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его в подтрибунном помещении.

Как сообщает телеграм-канал «Онже Жора», рассмотрение эпизода запланировано на вторник, 15 декабря. Отмечается, что основным документом для КДК служит рапорт инспектора матча, в котором инцидент изложен самым подробным образом.

Напомним, что сочинцы одержали победу со счётом 1:0, забитым голом отметился эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.