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Стало известно, когда КДК РФС рассмотри инцидент, произошедший в Сочи

13 Декабря 2020, 18:51,

Global Look Press

Стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент, произошедший после матча между «Сочи» и «Спартаком». Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его в подтрибунном помещении.

Как сообщает телеграм-канал «Онже Жора», рассмотрение эпизода запланировано на вторник, 15 декабря. Отмечается, что основным документом для КДК служит рапорт инспектора матча, в котором инцидент изложен самым подробным образом.

Напомним, что сочинцы одержали победу со счётом 1:0, забитым голом отметился эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско
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