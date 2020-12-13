Ротенберг: «Тедеско надо дисквалифицировать на несколько встреч»

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13 Декабря 2020, 17:28,
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об инциденте с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча сочинцев с «красно-белыми».
«Приехал сюда работать, так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху.
Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч!» - цитирует Ротерберга «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после поражения от «Сочи» (0:1) Тедеско пожаловался на оскорбления в свой адрес тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина, немецкий специалист акцентировал внимание на том, что высказывания тренера «Сочи» были основаны на почве расизма или национализма.
Оценку произошедшему даст КДК РФС.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Борис Ротенберг
Неужели у тебя что-то русское есть
а тя на несколько лет запереть
Так тебе самому надо валить первым самолётом, если говорить о том, чтобы быть достойным этой страны.
А тебя вРоттенберг нужно пожизненно отлучить от футбола. Время придет и это будет..
ай пока холопи едины - оне непобедимы.. )))
Мафия бессмертна! Кто бы вас дисквалифицировал пожизненно, от всего...