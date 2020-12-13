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Ротенберг: «Тедеско надо дисквалифицировать на несколько встреч»

13 Декабря 2020, 17:28,

Global Look Press

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об инциденте с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча сочинцев с «красно-белыми».

«Приехал сюда работать, так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху.

Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч!» - цитирует Ротерберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поражения от «Сочи» (0:1) Тедеско пожаловался на оскорбления в свой адрес тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина, немецкий специалист акцентировал внимание на том, что высказывания тренера «Сочи» были основаны на почве расизма или национализма.

Оценку произошедшему даст КДК РФС.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Борис Ротенберг
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Комментарии (6)
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0
starpom
13 Декабря 2020, 20:32

Неужели у тебя что-то русское есть

2
crocodile
13 Декабря 2020, 20:00

а тя на несколько лет запереть

1
779
13 Декабря 2020, 19:29

Так тебе самому надо валить первым самолётом, если говорить о том, чтобы быть достойным этой страны.

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2
sanay
13 Декабря 2020, 18:55

А тебя вРоттенберг нужно пожизненно отлучить от футбола. Время придет и это будет..

2
ингерман
13 Декабря 2020, 18:31

ай пока холопи едины - оне непобедимы.. )))

2
Bolela
13 Декабря 2020, 17:44

Мафия бессмертна! Кто бы вас дисквалифицировал пожизненно, от всего...

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