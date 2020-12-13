Ротенберг: «Тедеско надо дисквалифицировать на несколько встреч»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался об инциденте с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матча сочинцев с «красно-белыми».

«Приехал сюда работать, так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху.

Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч!» - цитирует Ротерберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поражения от «Сочи» (0:1) Тедеско пожаловался на оскорбления в свой адрес тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина, немецкий специалист акцентировал внимание на том, что высказывания тренера «Сочи» были основаны на почве расизма или национализма.

Оценку произошедшему даст КДК РФС.