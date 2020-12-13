​Казаков припомнил Тедеско ситуацию, где тот оскорбил семью охранника

Известный комментатор и журналист Илья Казаков прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист после игры с «Сочи» пожаловался на оскорбление по происхождению в свой адрес со стороны тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина.

Казаков в своём Telegram-канале вспомнил, как Тедеско в игре против ЦСКА в ответ на просьбу сотрудника «армейцев» по безопасности соблюдать медицинский регламент оскорбил его и его семью. Этот эпизод попал в трансляцию. После той игры Тедеско подошёл извиниться, но извинения немецкого тренера приняты не были.