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​Казаков припомнил Тедеско ситуацию, где тот оскорбил семью охранника

13 Декабря 2020, 13:57,

Global Look Press

Известный комментатор и журналист Илья Казаков прокомментировал ситуацию с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист после игры с «Сочи» пожаловался на оскорбление по происхождению в свой адрес со стороны тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина.

Казаков в своём Telegram-канале вспомнил, как Тедеско в игре против ЦСКА в ответ на просьбу сотрудника «армейцев» по безопасности соблюдать медицинский регламент оскорбил его и его семью. Этот эпизод попал в трансляцию. После той игры Тедеско подошёл извиниться, но извинения немецкого тренера приняты не были.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Илья Казаков
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
13 Декабря 2020, 17:02

Вот тедески-спартачи жалобно заныли...

2
Zenituwka
13 Декабря 2020, 14:08

Ха-ха плаческо главное быдло чемпионата, правильно ему сказали, вали домой, и Спартак с собой прихвати )

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