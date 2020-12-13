​«Химки» забили ЦСКА чисто – судейская комиссия

РФС посредством своего официального сайта отрапортовал о решении экспертно-судейской комиссии по матчу ЦСКА – «Химки», а именно по ситуации с первым голом гостей.

Было решено, что Илья Кухарчук не толкал в спину защитника. Контакт был вызван тем, что игрок ЦСКА резко остановился, чтобы выбить мяч. Такой контакт считается допустимым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Химками» завершился вничью со счётом 2:2.

В воскресенье, тринадцатого декабря, ЦСКА сыграет против «Урала». В случае победы команда Виктора Ганчаренко обойдёт «Спартак» и выйдет на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.