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​«Химки» забили ЦСКА чисто – судейская комиссия

13 Декабря 2020, 12:30,

Global Look Press

РФС посредством своего официального сайта отрапортовал о решении экспертно-судейской комиссии по матчу ЦСКА – «Химки», а именно по ситуации с первым голом гостей.

Было решено, что Илья Кухарчук не толкал в спину защитника. Контакт был вызван тем, что игрок ЦСКА резко остановился, чтобы выбить мяч. Такой контакт считается допустимым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Химками» завершился вничью со счётом 2:2.

В воскресенье, тринадцатого декабря, ЦСКА сыграет против «Урала». В случае победы команда Виктора Ганчаренко обойдёт «Спартак» и выйдет на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Химки, Илья Кухарчук
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