​«Завуалировать поражение истерией»: Евсеев прошёлся по Тедеско

Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу ситуации со скандальным матчем между «Сочи» и «Спартаком». Он присутствовал на стадионе и наблюдал за игрой воочию. По мнению Евсеева, сочинская команда полностью переиграла москвичей.

Что касается инцидентов с участием Доменико Тедеско, то Евсеев считает, что тренер «Спартака» повёл себя неправильно.

«Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...» - написал Евсеев в Instagram.

Евсеев напомнил, что тренерам из России часто советуют учиться у иностранных специалистов. Бывший тренер «Уфы» вспомнил, как Константин Бесков, Олег Романцев и Виктор Прокопенко делали из игроков атаки хороших защитников. При этом Евсеев «уколол» Тедеско по поводу ситуации с выходом Ильи Кутепова в линию атаки.

«Вчера мы снова увидели чудо», - так описывает Евсеев момент с выходом Кутепова в нападение.

«Будем учиться! Надо перенимать опыт», - такими словами завершил тренер свою публикацию.