Брага: «Тедеско уважает Россию больше, чем Манчини»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандал с участием Доменико Тедеско после матча «Сочи» – «Спартак» (1:0) и судейство Василия Казарцева во встрече «Ротор» – «Уфа» (1:0).

- Я не большой поклонник Тедеско, но мне кажется, что он уважает Россию больше, чем это делал Манчини, когда тренировал «Зенит». Тедеско говорит в интервью по-русски. Я понимаю, что после трудных матчей люди могут быть на нервах и эмоционально высказываться не думая, но какой смысл раздувать тему расизма там, где его нет? И то, что Тедеско из Германии, никак не должно мешать ему, если он относится к России уважительно, а он относится к ней уважительно.

Насчёт судейства. Надо учиться на своих ошибках. Если я ударю в стену, то мне станет больно, и в следующий раз я уже так не сделаю. В итальянском языке есть фраза о том, что ошибиться один раз – плохо, но продолжать ошибаться – гораздо хуже. Микелтадзе сыграл в матче «Ротор» – «Уфа» как отличный вратарь, но, к сожалению, он не вратарь. Ошибки делают все – и я как журналист, и футболисты, и тренеры, и судьи. Но в 2020 году, когда у главного судьи есть ВАР, когда он сам смотрит повтор и делает такую грубую ошибку, как это можно объяснить? Неизвестно, как развивалась бы игра после одиннадцатиметрового, но все в мире видели, что там был чистый пенальти, – кроме единственного человека, который должен был его назначить.