​«Спартак» выступил с заявлением по инциденту в матче с «Сочи»

Московский «Спартак» опубликовал заявление по поводу скандального эпизода, случавшемся по ходу матча против «Сочи».

Случай по ходу игры «красно-белые» назвали вопиющим. Речь об оскорблении главного тренера команды Доменико Тедеско со стороны тренера «Сочи» по вратарям Дмитрия Бородина.

«Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию», - говорится в сообщении «Спартака». Клуб отмечает, что в футболе нет места расизму и национализму и призывает РФС объективно расследовать инцидент.

Стоит сказать, что в заявлении «Спартака» ничего не сказано об эпизоде с участием Андреаса Хинкеля и Жоаозиньо. Доменико Тедеско после игры заявил, что игрок «Сочи» ударил его ассистента.