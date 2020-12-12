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​Раскрыт интересный пункт контракта Кокорина со «Спартаком»

12 Декабря 2020, 17:15,

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В контракте нападающего «Спартака» Александра Кокорина есть достаточно интересный пункт. О его существовании сообщил журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».

Суть положения в контракте заключается в том, что Кокорин должен будет вернуть «Спартаку» часть заработной платы, если не забьёт до конца сезона десять голов.

На сегодняшний день Александр Кокорин отличился за «красно-белых» дважды – в матчах против «Химок» (с пенальти) и в матче против «Ротора» (с игры).

Субботнюю игру против «Сочи» Кокорин пропускает из-за повреждения. Есть сомнения и в том, сможет ли форвард сыграть на неделе против «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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779
12 Декабря 2020, 17:24

Значит сегодня Сочи 4, а потом столько же Зениту.)))

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