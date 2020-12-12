Журналист: «Влашич слишком хорош для ЦСКА»

Журналист издания Sportske Novosti Роберт Шола высказался об игре хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

«Осенью Никола показал, что он слишком хорош для московского клуба. Игра ЦСКА очень сильно зависит от Влашича. Если он не забивает, не делает ассистов, то очки клуб не набирает.

Николе нужно уезжать не позднее следующего лета. Влашич является первой скрипкой ЦСКА, но оркестр не на должном уровне», - считает журналист.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел 15 матчей в чемпионате России, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.