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Пономарёв: «Чалов - «интеллигент» на поле, а не футболист»

12 Декабря 2020, 14:30,

Евро-Футбол.Ру

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал 22-летнего нападающего команды Фёдора Чалова.

«Чалов - «интеллигент» в футболе. Хочет на чистых мячах играть, но так не бывает. Он сыграл один год, назабивал голов и все такие: «вот, Чалов футболист». Да не футболист он еще! Ему работать и работать», - сказал Пономарёв в интервью изданию Rusfootball.

Фёдор является воспитанником «армейского» клуба. За первую команду ЦСКА Чалов выступает с 2016-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 14 встречах, отметившись двумя забитыми мячами (один - с пенальти) и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Чалов, Владимир Пономарёв
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