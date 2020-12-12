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Умер Валентин Гафт, который являлся болельщиком «Спартака»

12 Декабря 2020, 12:08,

Евро-Футбол.Ру

В субботу, 12-го декабря, умер известный актер и поэт Валентин Гафт, который являлся болельщиком московского «Спартака». Гафт скончался на 86-м году жизни.

«Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», - почтила память писателя пресс-служба московского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

Ближайший матч «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи». Встреча состоится в субботу, 12-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Валентин Гафт
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