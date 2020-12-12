Умер Валентин Гафт, который являлся болельщиком «Спартака»

В субботу, 12-го декабря, умер известный актер и поэт Валентин Гафт, который являлся болельщиком московского «Спартака». Гафт скончался на 86-м году жизни.

«Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», - почтила память писателя пресс-служба московского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

Ближайший матч «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи». Встреча состоится в субботу, 12-го декабря.