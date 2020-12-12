Умер Валентин Гафт, который являлся болельщиком «Спартака»

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12 Декабря 2020, 12:08,
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В субботу, 12-го декабря, умер известный актер и поэт Валентин Гафт, который являлся болельщиком московского «Спартака». Гафт скончался на 86-м году жизни.
«Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», - почтила память писателя пресс-служба московского клуба.
По итогам 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.
Ближайший матч «Спартак» сыграет на выезде против «Сочи». Встреча состоится в субботу, 12-го декабря.
Два «Спартака» — один в Большом,— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Валентин Гафт