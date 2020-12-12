Геркус: «Спартаку» нужно продать Кокорина, пока он стоит хоть каких-то денег»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус советует руководству «Спартака» расстаться с нападающим Александром Кокориным.

«Александр сыграл в 8 матчах, забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. Былую суперформу он, скорее всего, не наберет. Можно планировать трансфер, пока он стоит хоть каких-то денег», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».

Напомним, что 29-летний форвард перебрался в «Спартак» летом текущего года на правах свободного агента. Кокорин подписал с «красно-белыми» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года. В контракте прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества еще на сезон.