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Геркус: «Спартаку» нужно продать Кокорина, пока он стоит хоть каких-то денег»

12 Декабря 2020, 11:09,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус советует руководству «Спартака» расстаться с нападающим Александром Кокориным.

«Александр сыграл в 8 матчах, забил два гола с пенальти и отдал одну голевую. Былую суперформу он, скорее всего, не наберет. Можно планировать трансфер, пока он стоит хоть каких-то денег», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».

Напомним, что 29-летний форвард перебрался в «Спартак» летом текущего года на правах свободного агента. Кокорин подписал с «красно-белыми» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года. В контракте прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества еще на сезон.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Илья Геркус
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