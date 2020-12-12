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Кокорин не сыграет с «Сочи»

12 Декабря 2020, 00:17,

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сыграет с «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский нападающий не вылетел на матч со своим бывшим клубом.

Напомним, что Кокорин получил травму в матче с «Ротором», но вернулся в общую группу «красно-белых» девятого декабря.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» состоится сегодня, 12 декабря, в 16:30 по московскому времени.

Кокорин перешёл в московский клуб в августе, за это время он сыграл десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Александра с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин
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