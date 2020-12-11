Газизов – о прощании со стороны «Спартака»: «Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о прощании со стороны клуба. Напомним, что «красно-белые» выложили в «Твиттер» гиф-анимацию из «Симпсонов», на которой один из героев мультфильма заходит в дверь и тут же из нее выходит.

«Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал все возможное. Мою работу оценит время», - цитирует Газизова sport24.

Отметим, что до перехода в «Спартак» Газизов занимал ту же должность в «Уфе».

«Красно-белые» идут на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» лишь по дополнительным показателям.