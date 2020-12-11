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Джикия: «2020-й год, иди на ***»

11 Декабря 2020, 10:53,

Global Look Press

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какими словами проводит 2020-й год.

«Наша игра с Зенитом станет жирной точкой в этом году. Знаете, мы с парнями шутим, что 31 декабря надо всем в «Инстаграм» выложить фотки со словами «2020, иди на *** [половой орган]», - заявил Джикия в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что 2020-й год ознаменован пандемией коронавирусной инфекции, оказавшей большое влияние на футбол.

«Спартак» набрал 35 баллов и занимает вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Доменико Тедеско уступают лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Георгий Джикия
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Комментарии (2)
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1
Spirit
11 Декабря 2020, 11:09

не надо, неизвестно, что нас ждем в 2021!

1
ILLNAT
11 Декабря 2020, 12:41

Судя по всему,будет не лучше.

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