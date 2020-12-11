Джикия: «2020-й год, иди на ***»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какими словами проводит 2020-й год.

«Наша игра с Зенитом станет жирной точкой в этом году. Знаете, мы с парнями шутим, что 31 декабря надо всем в «Инстаграм» выложить фотки со словами «2020, иди на *** [половой орган]», - заявил Джикия в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что 2020-й год ознаменован пандемией коронавирусной инфекции, оказавшей большое влияние на футбол.

«Спартак» набрал 35 баллов и занимает вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Доменико Тедеско уступают лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.