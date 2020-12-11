Ларссон: «Хочу забить «Зениту» и «Реалу»

Шведский нападающий Джордан Ларссон во время пресс-конференции рассказал, ворота каких клубов он мечтает поразить.

«Если говорить о России, я хотел бы забить «Зениту». Если брать все команды в мире, то хотелось бы забить «Реалу», ведь я являюсь поклонником «Барселоны», - рассказал футболист.

23-летний нападающий перешел в «Спартак» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне РПЛ Джордан провел 17 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.