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Ларссон: «Хочу забить «Зениту» и «Реалу»

11 Декабря 2020, 08:49,

Global Look Press

Шведский нападающий Джордан Ларссон во время пресс-конференции рассказал, ворота каких клубов он мечтает поразить.

«Если говорить о России, я хотел бы забить «Зениту». Если брать все команды в мире, то хотелось бы забить «Реалу», ведь я являюсь поклонником «Барселоны», - рассказал футболист.

23-летний нападающий перешел в «Спартак» летом 2019-го года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне РПЛ Джордан провел 17 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джордан Ларссон
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