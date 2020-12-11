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Мамаев перенёс операцию

11 Декабря 2020, 08:21,

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Хавбек Павел Мамаев, выступающий за «Ростов», перенес операцию. Об этом сообщила посредством «Инстаграма» жена футболиста Алана Мамаева.

«Операция прошла успешно, а главное вовремя. Выздоравливай, родной», - гласит сообщение Аланы в «Инстаграме».

Ранее наставник команды Валерий Карпин рассказал, что Мамаев выбыл до конца текущего года.

В последний раз полузащитник выходил на поле в матче против столичного «Спартака» (1:0) 31-го октября. В текущем сезоне РПЛ Павел сыграл девять матчей, забил два гола и отдал ассист.

После 17 туров клуб из Ростова-на-Дону набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Павел Мамаев
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