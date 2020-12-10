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Хохлов предложил внедрить в РПЛ английский вариант лимита на легионеров

10 Декабря 2020, 21:38,

Динамо Москва

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что лимит по схеме «8+17» или его старую версию «6+5» следует заменить на другой вариант.

- Единственное – ввести критерий, который будет ограничивать выбор при подписании иностранных игроков. Как в Англии, где футболист должен сыграть определенное количество матчей за сборную. У нас до этого не дойдет, - приводит слова Хохлова «Спорт день за днем».

Также Хохлов уверен, что без лимита талантливые российские футболисты все равно пробьются на топ-уровень. Напомним, что с нового сезона участники Премьер-лиги могут вносить в заявку до восьми легионеров. Также было отменено ограничение на количество иностранных игроков, которые могут одновременно находиться на поле.

Добавим, что в первый год действия нового лимит на легионеров участники РПЛ неудачно сыграли в еврокубках, в весеннюю стадию смог пробиться только «Краснодар».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Дмитрий Хохлов
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