​Матыцин: «Лимит на легионеров пока не изменится»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал прошедшее заседание попечительского совета РФС. Так, он отметил, что изменений лимита на легионеров в настоящий момент не планируется.

Напомним, с текущего сезона в России действует заявочный лимит – не более восьми легионеров в заявке на сезон из 25 футболистов. Ограничений по нахождению иностранных футболистов на футбольном поле нет.

Несмотря на недавнюю смену лимита, эта тема остаётся горячо обсуждаемой. Некоторые считают, что лимит на легионеров вредит российскому футболу, что находит отражения в результатах команд в еврокубках.