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​США ввели санкции против «Ахмата»

10 Декабря 2020, 18:58,

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На сайте Министерства финансов США размещена информация о включении в санкционный список ряда лиц из различных стран. В их числе находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В публикации говорится, что Кадыров причастен к нарушениям прав человека.

Санкции были введены в том числе против футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и бойцовского клуба «Ахмат».

Вся собственность Рамзана Кадырова и других лиц, оказавшихся в санкционном списке, на территории США будет заблокирована. Американским компаниям запрещено любое взаимодействие с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ахмат, Рамзан Кадыров
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Комментарии (2)
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0
Underdog
10 Декабря 2020, 20:20

Где Ахмат, а где США... вообще санкции ни о чем

0
ARTUR
10 Декабря 2020, 19:30

думаю Кадыров сейчас рыдает

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