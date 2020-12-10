​США ввели санкции против «Ахмата»

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10 Декабря 2020, 18:58,
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На сайте Министерства финансов США размещена информация о включении в санкционный список ряда лиц из различных стран. В их числе находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В публикации говорится, что Кадыров причастен к нарушениям прав человека.
Санкции были введены в том числе против футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и бойцовского клуба «Ахмат».
Вся собственность Рамзана Кадырова и других лиц, оказавшихся в санкционном списке, на территории США будет заблокирована. Американским компаниям запрещено любое взаимодействие с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ахмат, Рамзан Кадыров
Где Ахмат, а где США... вообще санкции ни о чем
думаю Кадыров сейчас рыдает