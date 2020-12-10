​США ввели санкции против «Ахмата»

На сайте Министерства финансов США размещена информация о включении в санкционный список ряда лиц из различных стран. В их числе находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В публикации говорится, что Кадыров причастен к нарушениям прав человека.

Санкции были введены в том числе против футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и бойцовского клуба «Ахмат».

Вся собственность Рамзана Кадырова и других лиц, оказавшихся в санкционном списке, на территории США будет заблокирована. Американским компаниям запрещено любое взаимодействие с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.