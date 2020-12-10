​Карпин получил благодарность от губернатора области

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как сообщается на официальном сайте «жёлто-синих», Карпин был отмечен за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в области.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда Валерия Карпина отстаёт на шесть зачётных баллов.

До конца календарного года «Ростову» осталось провести два матча в российской Премьер-лиге – против «Ахмата» и против ЦСКА.