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​Карпин получил благодарность от губернатора области

10 Декабря 2020, 18:46,

ФК "Ростов"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как сообщается на официальном сайте «жёлто-синих», Карпин был отмечен за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в области.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда Валерия Карпина отстаёт на шесть зачётных баллов.

До конца календарного года «Ростову» осталось провести два матча в российской Премьер-лиге – против «Ахмата» и против ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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