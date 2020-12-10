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Информация на сайте «Уфы» усиливает слухи о возвращении Газизова

10 Декабря 2020, 17:51,

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Журналисты заметили любопытную деталь на официальном сайте «Уфы». Для получения аккредитации на матчи команды, журналисты должны подавать заявку на имя генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Впрочем, информацию на сайте уфимского клуба просто могли не обновлять с июля.

Напомним, летом Шамиль Газизов покинул должность генерального директора «Уфы» ради аналогичной должности в «Спартаке». Отработав в московском клубе пять месяцев, Газизов покинул его. 

«Не сошлись во взглядах на развитие клуба», - такими словами в стане «Спартаке» прокомментировали уход Газизова.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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