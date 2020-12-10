«Украинские футболисты сильнее»: Орлов объяснил, почему «Шахтёр» выступает лучше «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», поговорил о выступлениях питерцев на фоне выступлений «Шахтёра».

Напомним, «Шахтёр» пробился в плей-офф Лиги Европы, набрав восемь очков в матчах против «Реала» (3:2, 2:0) и «Интера» (0:0, 0:0), дважды с треском проиграв при этом гладбахской «Боруссии» (0:6, 0:4). «Зенит» же в своей группе Лиги чемпионов занял последнее место и завершил евросезон.

«Украинские футболисты сильнее. Я сам выходец из украинского футбола. Хочу сказать, что в советском союзе всегда украинцы задавали тон. Вспомните – Бышовец, Блохин, Беланов, киевское «Динамо», Лобановский – это всё Украина. И целых пятнадцать лет основным поставщиком в сборную СССР было «Динамо» Киев. А это была сборная Украины по большому счёту, они собирали лучших из всех украинских команд.

У украинцев и показатели лучше. Возьмите «Динамо», пришёл Мирча Луческу, хорошие футболисты… И сборная Украины на хорошем уровне, несколько человек играют в европейских чемпионатах. И смотрится сборная Украины лучше, чем сборная России.

«Шахтёр» - особая команда, там же бразильцы создают ведущую линию. Просто Ринат Ахметов содержит команду, он любит футбол, у него хорошая атмосфера, у него налажен клуб, хороший менеджмент, селекционная группа очень хорошая, и платит он хорошо. Поэтому у него и команда…

Про «Зенит» то же самое сказать нельзя. Этот сезон показал, что менеджмент «Зенита» находится далеко от совершенства. Селекционная группа?! Кого подписал «Зенит» вообще?! Вот когда подписали Ракицкого, Барриоса и Азмуна – это был хороший ход, игра пошла, а после этого всех, кого покупали, - это ничего», - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».