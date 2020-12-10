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«Украинские футболисты сильнее»: Орлов объяснил, почему «Шахтёр» выступает лучше «Зенита»

10 Декабря 2020, 16:40,

twitter.com

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», поговорил о выступлениях питерцев на фоне выступлений «Шахтёра».

Напомним, «Шахтёр» пробился в плей-офф Лиги Европы, набрав восемь очков в матчах против «Реала» (3:2, 2:0) и «Интера» (0:0, 0:0), дважды с треском проиграв при этом гладбахской «Боруссии» (0:6, 0:4). «Зенит» же в своей группе Лиги чемпионов занял последнее место и завершил евросезон.

«Украинские футболисты сильнее. Я сам выходец из украинского футбола. Хочу сказать, что в советском союзе всегда украинцы задавали тон. Вспомните – Бышовец, Блохин, Беланов, киевское «Динамо», Лобановский – это всё Украина. И целых пятнадцать лет основным поставщиком в сборную СССР было «Динамо» Киев. А это была сборная Украины по большому счёту, они собирали лучших из всех украинских команд.

У украинцев и показатели лучше. Возьмите «Динамо», пришёл Мирча Луческу, хорошие футболисты… И сборная Украины на хорошем уровне, несколько человек играют в европейских чемпионатах. И смотрится сборная Украины лучше, чем сборная России.

«Шахтёр» - особая команда, там же бразильцы создают ведущую линию. Просто Ринат Ахметов содержит команду, он любит футбол, у него хорошая атмосфера, у него налажен клуб, хороший менеджмент, селекционная группа очень хорошая, и платит он хорошо. Поэтому у него и команда…

Про «Зенит» то же самое сказать нельзя. Этот сезон показал, что менеджмент «Зенита» находится далеко от совершенства. Селекционная группа?! Кого подписал «Зенит» вообще?! Вот когда подписали Ракицкого, Барриоса и Азмуна – это был хороший ход, игра пошла, а после этого всех, кого покупали, - это ничего», - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Шахтёр Донецк, Геннадий Орлов
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Комментарии (3)
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0
valeron63
10 Декабря 2020, 17:52

ДУРАК

2
redwhite1959
10 Декабря 2020, 17:01

Орлову стоит напомнить, что в этом розыгрыше ЛЧ "Шахтёр" уступил гладбахской "Боруссии" в двух матчах с разницей 0-10 - и это никак не красит украинскую команду! Другое дело - если сравнивать составы "Зенита" и "Шахтёра", то нужно признать, что, во-первых, бразильские легионеры оказывают на игру своей команды гораздо больше влияния, чем легионеры российского клуба, и, во-вторых, в играх с "Интером" и "Реалом" украинская команда проявила себя с самой лучшей стороны в плане построения игры и реализации замыслов своего тренера. В отличии от российского чемпиона, который во всех играх группового этапа уступал в плане мастерства своим оппонентам.

1
ARTUR
10 Декабря 2020, 16:59

Сначала вел правильное направление , о том что Динамо брало к себе лучших украинских игроков , а потом скатился опять на кого подписали , а воспитали кого ?? а где пацаны из ФНЛ ??? база украинской лиги это все же не Шахтер , это Колос , Заря , Мариуполь , там они растут , ну и академии что Шахтера что Киева пока что хоть по одному да выпускают игроку , помните чемпионов юниоров ??? у Ахметова это один из бизнесов , он не плохо потом продает бразильцев , но и своих не забывает . Ну и про то что украинцы были ведущими в СССР как по классу , иновациям и я бы сказал наверное генетически более футболисты нежели русские игроки это тоже факт .

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