Кокорин пошутил над Уруновым, увидев фото Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко через свою страницу в Instagram поздравил всех с Днём футбола. Опытный футболист опубликовал забавное фото, которое прокомментировал его одноклубник Александр Кокорин. Нападающий решил пошутить над Остоном Уруновым.

«Это Урун сегодня на поле», - написал Кокорин. Ещенко отреагировал на этот комментарий смайлами со смехом.

Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно Остон Урунов может перебраться в «Рубин». В казанском клубе подтверждали интерес к полузащитнику, который после перехода из «Уфы» пока не смог проявить себя в «Спартаке».