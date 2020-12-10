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Кокорин пошутил над Уруновым, увидев фото Ещенко

10 Декабря 2020, 15:20,

Instagram

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко через свою страницу в Instagram поздравил всех с Днём футбола. Опытный футболист опубликовал забавное фото, которое прокомментировал его одноклубник Александр Кокорин. Нападающий решил пошутить над Остоном Уруновым.

«Это Урун сегодня на поле», - написал Кокорин. Ещенко отреагировал на этот комментарий смайлами со смехом.

 

Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно Остон Урунов может перебраться в «Рубин». В казанском клубе подтверждали интерес к полузащитнику, который после перехода из «Уфы» пока не смог проявить себя в «Спартаке».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Андрей Ещенко, Остон Урунов
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