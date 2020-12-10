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Рабинер: «Зенит» - унылое ***, удел которого громить «Урал»

10 Декабря 2020, 09:59,

Global Look Press

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер критически высказался в адрес петербургского «Зенита» после провала команды в Лиге чемпионов. Представитель СМИ поставил в пример «сине-бело-голубым» донецкий «Шахтёр», который занял третье место в группе с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

«Шахтёр» в этой ЛЧ - самый жестокий приговор и позор «Зениту». С одной стороны, мужчины, которые высадили «Интер» и дважды обыграли «Реал», с другой - унылое говно, удел которого громить «Урал», - гласит сообщение Рабинера в «Твиттере».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака занял четвертое место в своем квартете, набрав всего одно очко. «Шахтёр» с восемью баллами финишировал на третьей строчке, завоевав путевку в Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Игорь Рабинер
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Комментарии (7)
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0
Sergo
10 Декабря 2020, 11:47

Можно было про Шахту ничего не писать, ограничившись заметкой про унылое питерское ***...

0
ILLNAT
10 Декабря 2020, 11:17

А почему Зенит ассоциируется с Шахтером? Какая взаимосвязь? Почему не с Барсой или Баварией,на худой конец с Ювентусом? )

2
Djin Green
10 Декабря 2020, 10:38

Ну обосрался Зенит в ЛЧ, так и напиши если хочешь напомнить о себе и хайпануть. Только причем здесь Шахтер и жестокий приговор Зениту.

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3
ингерман
10 Декабря 2020, 10:36

ай кады какой-нить хрюндель пишец про зенит он должен всегда при эцом добавляц - а шпортаг - это ваще наш гиблортар.. тады будец прально.. )))

4
jUMPER
10 Декабря 2020, 10:19

Кто еще из "известных" наберет в рот говна и плюнет в Зенит? Какой бред... Причем тут Шахтер? Какой приговор? Как это он всё соединил? Иди проспись "известный"

0
Spirit
10 Декабря 2020, 10:17

Рабинер чего это решил поссать против ветра?
Хотя, все по делу сказал!

1
White_Shark
10 Декабря 2020, 10:06

Так Урал ещё поди разгроми)) Я как болельщик другого российского клуба был бы не против такого разгрома)

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