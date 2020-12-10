Рабинер: «Зенит» - унылое ***, удел которого громить «Урал»

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер критически высказался в адрес петербургского «Зенита» после провала команды в Лиге чемпионов. Представитель СМИ поставил в пример «сине-бело-голубым» донецкий «Шахтёр», который занял третье место в группе с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

«Шахтёр» в этой ЛЧ - самый жестокий приговор и позор «Зениту». С одной стороны, мужчины, которые высадили «Интер» и дважды обыграли «Реал», с другой - унылое говно, удел которого громить «Урал», - гласит сообщение Рабинера в «Твиттере».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака занял четвертое место в своем квартете, набрав всего одно очко. «Шахтёр» с восемью баллами финишировал на третьей строчке, завоевав путевку в Лигу Европы.