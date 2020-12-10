Рабинер: «Зенит» - унылое ***, удел которого громить «Урал»

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10 Декабря 2020, 09:59,
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Известный спортивный журналист Игорь Рабинер критически высказался в адрес петербургского «Зенита» после провала команды в Лиге чемпионов. Представитель СМИ поставил в пример «сине-бело-голубым» донецкий «Шахтёр», который занял третье место в группе с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».
«Шахтёр» в этой ЛЧ - самый жестокий приговор и позор «Зениту». С одной стороны, мужчины, которые высадили «Интер» и дважды обыграли «Реал», с другой - унылое говно, удел которого громить «Урал», - гласит сообщение Рабинера в «Твиттере».
Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака занял четвертое место в своем квартете, набрав всего одно очко. «Шахтёр» с восемью баллами финишировал на третьей строчке, завоевав путевку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Игорь Рабинер
Можно было про Шахту ничего не писать, ограничившись заметкой про унылое питерское ***...
А почему Зенит ассоциируется с Шахтером? Какая взаимосвязь? Почему не с Барсой или Баварией,на худой конец с Ювентусом? )
Ну обосрался Зенит в ЛЧ, так и напиши если хочешь напомнить о себе и хайпануть. Только причем здесь Шахтер и жестокий приговор Зениту.
ай кады какой-нить хрюндель пишец про зенит он должен всегда при эцом добавляц - а шпортаг - это ваще наш гиблортар.. тады будец прально.. )))
Кто еще из "известных" наберет в рот говна и плюнет в Зенит? Какой бред... Причем тут Шахтер? Какой приговор? Как это он всё соединил? Иди проспись "известный"
Рабинер чего это решил поссать против ветра?
Хотя, все по делу сказал!
Так Урал ещё поди разгроми)) Я как болельщик другого российского клуба был бы не против такого разгрома)