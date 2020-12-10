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Ганчаренко стал лучшим тренером Беларуси в пятый раз подряд

10 Декабря 2020, 09:18,

Global Look Press

Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером Беларуси в 2020-м году.

Церемония подведения итогов футбольного сезона состоялась в среду, девятого декабря. 43-летний специалист признан лучшим тренером страны в пятый раз подряд.

Отметим, что лучшим футболистом Беларуси впервые был назван Максим Скавыш. Форвард борисовского БАТЭ в сумме увез домой четыре статуэтки.

В нынешнем сезоне чемпионата России московский ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала 33 очка после 17 проведенных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Ганчаренко
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