Ганчаренко стал лучшим тренером Беларуси в пятый раз подряд

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10 Декабря 2020, 09:18,
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Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко признан лучшим тренером Беларуси в 2020-м году.
Церемония подведения итогов футбольного сезона состоялась в среду, девятого декабря. 43-летний специалист признан лучшим тренером страны в пятый раз подряд.
Отметим, что лучшим футболистом Беларуси впервые был назван Максим Скавыш. Форвард борисовского БАТЭ в сумме увез домой четыре статуэтки.
В нынешнем сезоне чемпионата России московский ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала 33 очка после 17 проведенных туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Виктор Ганчаренко