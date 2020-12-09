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Максименко получил призы «Золотой кабан» и «Гладиатор года»

09 Декабря 2020, 22:27,

Global Look Press

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил сразу две памятные награды – «Золотой кабан» и «Гладиатор года». Он был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Максименко сказал, что ему очень приятно получить сразу две награды. Вратарь поблагодарил фанатов «Спартака», которые отдали за него свои голоса, а также пообещал отдаваться по максимуму ради команды.

По итогам прошлого чемпионата «Спартак» занял седьмое место в чемпионате России. В 29 играх того розыгрыша Премьер-лиги Александр Максименко пропустил 31 гол.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Максименко
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