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​«Как ты российский паспорт-то получил?»: Глушаков пошутил над Марио Фернандесом

09 Декабря 2020, 20:44,

Global Look Press

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над Марио Фернандесом из ЦСКА. Последний имеет российский паспорт и выступает за национальную сборную России.

Накануне Марио Фернандес дал интервью, в котором сказал, что не любит баню и водку и не имеет ушанки.

«Да как ты паспорт-то получил?» - написал Глушаков в своём Instagram, реагируя на слова Фернандеса.

Добавим, что Марио Фернандес дебютировал за сборную России в октябре 2017 года. С тех пор футболист провёл за команду двадцать пять матчей и забил три гола. За ЦСКА Фернандес выступает с далёкого 2012 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Химки, Денис Глушаков, Марио Фернандес
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