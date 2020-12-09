​«Как ты российский паспорт-то получил?»: Глушаков пошутил над Марио Фернандесом

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09 Декабря 2020, 20:44,
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над Марио Фернандесом из ЦСКА. Последний имеет российский паспорт и выступает за национальную сборную России.
Накануне Марио Фернандес дал интервью, в котором сказал, что не любит баню и водку и не имеет ушанки.
«Да как ты паспорт-то получил?» - написал Глушаков в своём Instagram, реагируя на слова Фернандеса.
Добавим, что Марио Фернандес дебютировал за сборную России в октябре 2017 года. С тех пор футболист провёл за команду двадцать пять матчей и забил три гола. За ЦСКА Фернандес выступает с далёкого 2012 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Химки, Денис Глушаков, Марио Фернандес