Вендел: «Зенит» хочет не только выиграть РПЛ, но и бороться с лучшими командами Европы»

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09 Декабря 2020, 20:30,
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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался по поводу клуба и его задач.
«Зенит» оказался лучше, чем я себе представлял. Я сразу же получил шанс завоевать место в стартовом составе. «Зенит» традиционно имеет бразильских футболистов в составе, и они очень хотели меня заполучить.
Проект клуба заключается не только в том, чтобы выиграть национальный чемпионат, но и в борьбе с лучшими командами Европы в Лиге чемпионов в ближайшие годы», - приводит слова Вендела бразильский Odia.
«В России культура очень сильно отличается от бразильской. Плюс язык, температура воздуха… (смеётся). Несмотря на всё это, Санкт-Петербург, пожалуй, является лучшим городом в России. Он сильнее всего похож на Рио-де-Жанейро. Многие туристы со всего мира приезжают сюда.
К сожалению, в этом сезоне мы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь у нас есть твёрдая цель – выиграть чемпионат России», - сказал игрок.
В восьми матчах за «Зенит» в этом сезоне Вендел не отмечался результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Вендел