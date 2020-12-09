Вендел: «Зенит» хочет не только выиграть РПЛ, но и бороться с лучшими командами Европы»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался по поводу клуба и его задач.

«Зенит» оказался лучше, чем я себе представлял. Я сразу же получил шанс завоевать место в стартовом составе. «Зенит» традиционно имеет бразильских футболистов в составе, и они очень хотели меня заполучить.

Проект клуба заключается не только в том, чтобы выиграть национальный чемпионат, но и в борьбе с лучшими командами Европы в Лиге чемпионов в ближайшие годы», - приводит слова Вендела бразильский Odia.

«В России культура очень сильно отличается от бразильской. Плюс язык, температура воздуха… (смеётся). Несмотря на всё это, Санкт-Петербург, пожалуй, является лучшим городом в России. Он сильнее всего похож на Рио-де-Жанейро. Многие туристы со всего мира приезжают сюда.

К сожалению, в этом сезоне мы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь у нас есть твёрдая цель – выиграть чемпионат России», - сказал игрок.

В восьми матчах за «Зенит» в этом сезоне Вендел не отмечался результативными действиями.