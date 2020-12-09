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Фукс вернулся в общую группу ЦСКА

09 Декабря 2020, 16:40,

Евро-Футбол.Ру

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся в общую группу.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», бразильский футболист не полетит в составе ЦСКА в Хорватию на матч группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо». Отмечается, что в Загреб отправился усеченный состав.

Матч между загребским «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 10 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. ЦСКА уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, а загребское «Динамо» в свою очередь гарантировало себе первою строчку в группе K.

21-летний Фукс сыграл лишь один матч за московский клуб после перехода.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Бруно Фукс
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