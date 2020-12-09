Кокорин вернулся в общую группу

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09 Декабря 2020, 14:22,
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы.
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», российский нападающий тренируется в общей группе, он сможет сыграть с «Сочи».
Напомним, что Кокорин получил микроповреждение четырехглавой мышцы в матче с «Ротором».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин сыграл десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Матч между «Сочи» и «Спартаком» состоится в субботу, 12 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
«Спартак» занимает второе место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин