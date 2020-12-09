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Лахиялов: «Легионер в «Анжи» называл кавказцев «российскими чёрными», и никто не обижался»

09 Декабря 2020, 13:44,

Евро-Футбол.Ру

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал расистский инцидент в матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехиром», где резервный арбитр назвал тренера гостей Пьера Вебо «чёрным».

- Я думаю, инцидент в Париже показал, что методы УЕФА и ФИФА в отношении расизма недействительны, и им надо пересмотреть подход к этой проблеме. А вообще, в слове «чёрный» есть тонкая грань между проявлением расизма и просто обращением к человеку. Когда один легионер в «Анжи» узнал, что в России кавказцы считаются «чёрными», то стал в шутку называть нас «российскими чёрными». И мы его называли «чёрным», но никто не обижался, потому как все понимали, что это в шутку. Однако в таких ситуациях надо учитывать, что кого-то это может задевать, и быть осторожными.

По поводу судьи. Его нужно проверить по соцсетям, по его действиям и другим высказываниям в работе и вообще в жизни. Если есть признаки, что он расист, то, думаю, надо наказать его по всей строгости. Но если это разовый случай, и он осознает свою ошибку, будет достаточно предупреждения. Всё-таки судьи тоже люди, как спортсмены и тренеры, они также испытывают давление в таких матчах. Может, как раз поэтому он и не сдержался.

Если вы заметили, в мусульманских странах случаев расизма практически не бывает. Ещё 1400 лет назад наша Священная Книга категорически запретила дискриминацию людей по расовому и национальному признаку, и нарушение этого правила строго наказывается. Во время зарождения ислама был такой случай – один из мусульман позволил себе оскорбление в адрес другого, назвав его «сыном чёрной женщины». Когда эти слова дошли до нашего пророка Мухаммада, да Благословит его Аллах и да приветствует, он строго осудил его. Тот, кто допустил расистское высказывание, понял, что совершил ошибку, пришёл к темнокожему мусульманину, которого он оскорбил, лёг перед ним, положил свою голову на землю и попросил наступить на его лицо. Человек понял, что расизм – это зло, которое нельзя проявлять. А нынешние методы УЕФА и ФИФА не доводят до людей, насколько мерзки расизм и национализм.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Анжи, Лига Чемпионов, Чемпионат России, Шамиль Лахиялов
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Комментарии (2)
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0
ингерман
09 Декабря 2020, 16:27

ай дык это он вас называл расейскими чорными.. а если б вас наши не кавказцы называли бы чорными - ты б точна обидевся.. )))

0
overkill666
09 Декабря 2020, 14:22

о как, наступить на лицо даже... то есть того факта, что он понял, что он не прав и искреннего извинения недостаточно было?

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