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Газизов получит 400 млн рублей за разрыв контракта со «Спартаком»

09 Декабря 2020, 11:27,

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Во вторник, восьмого декабря, московский «Спартак» сообщил об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Согласно информации телеграм-канала Sport_inside, стороны обсудили неустойку, которую получил функционер за досрочный разрыв трудового соглашения. По данным источника, московский клуб выплатит Газизову 400 миллионов рублей.

На посту гендиректора «Спартака» Шамиль проработал пять месяцев. В столичный клуб он перебрался из «Уфы».

После 17 сыгранных туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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