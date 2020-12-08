Генич – об увольнении Газизова: «Такого цирка нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ»

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08 Декабря 2020, 19:57,
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Известный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.
«Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но всё равно не дотягивает», - написал Генич в «Твиттере».
Напомним, что Газизов был назначен на пост гендиректора «Спартака» в июле. Ранее в СМИ появились слухи, что отставка Газизова может быть связана с летним трансферным окном, которое Шамиль Газизов, по мнению руководства «Спартака», провёл далеко не самым лучшим образом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Константин Генич
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