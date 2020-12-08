Генич – об увольнении Газизова: «Такого цирка нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ»

Известный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но всё равно не дотягивает», - написал Генич в «Твиттере».

Напомним, что Газизов был назначен на пост гендиректора «Спартака» в июле. Ранее в СМИ появились слухи, что отставка Газизова может быть связана с летним трансферным окном, которое Шамиль Газизов, по мнению руководства «Спартака», провёл далеко не самым лучшим образом.