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Генич – об увольнении Газизова: «Такого цирка нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ»

08 Декабря 2020, 19:57,

ФК "Краснодар"

Известный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но всё равно не дотягивает», - написал Генич в «Твиттере».

Напомним, что Газизов был назначен на пост гендиректора «Спартака» в июле. Ранее в СМИ появились слухи, что отставка Газизова может быть связана с летним трансферным окном, которое Шамиль Газизов, по мнению руководства «Спартака», провёл далеко не самым лучшим образом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Константин Генич
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
08 Декабря 2020, 20:25

буря в свинарнике

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