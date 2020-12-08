Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Газизовым

08 Декабря 2020, 19:17,

Instagram

«Спартак» объявил о расторжении контракта с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Желаем ему успехов в новых футбольных проектах», - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что генеральным директором «красно-белых» назначен Евгений Мележиков, его задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ

Что касается спортивного блока, то за него отвечать будет спортивный директор Дмитрий Попов.

Отметим, что Газизов приступил к работе в «Спартаке» в концовке прошлого сезона, до этого специалист работал в «Уфе».

На данный момент «красно-белые» занимают второе место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Nashterator
08 Декабря 2020, 20:17

Удачи, Шамиль.

2
Djin Green
08 Декабря 2020, 20:09

Чудо клуб извалял человека в дерьме и выкинул. Цирк да и только.

3
jUMPER
08 Декабря 2020, 20:06

Вот и кончилась сказка у Шамиля про трех поросят...))) Теперь и на перчатки не хватит...)))

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Максимов Илья
08 Декабря 2020, 19:50

а кого он купил кокорю бесплатно узбека и мозиса за полгода это круто а кого надо так и не взял

0
edwardcalin
08 Декабря 2020, 19:32
Противно
0
Bathet30
08 Декабря 2020, 19:26

Уже надоела эта постоянная, нездоровая движуха по ходу каждого сезона.

1
Zenituwka
08 Декабря 2020, 19:26

Вообще не удивлен)) Да Шамиль , вот это тебя развели)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола