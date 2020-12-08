«Спартак» объявил о расторжении контракта с Газизовым

«Спартак» объявил о расторжении контракта с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Желаем ему успехов в новых футбольных проектах», - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что генеральным директором «красно-белых» назначен Евгений Мележиков, его задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ

Что касается спортивного блока, то за него отвечать будет спортивный директор Дмитрий Попов.

Отметим, что Газизов приступил к работе в «Спартаке» в концовке прошлого сезона, до этого специалист работал в «Уфе».

На данный момент «красно-белые» занимают второе место в российской Премьер-лиге.