«Спартак» объявил о расторжении контракта с Газизовым

|
08 Декабря 2020, 19:17,
|
|
«Спартак» объявил о расторжении контракта с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
«Желаем ему успехов в новых футбольных проектах», - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что генеральным директором «красно-белых» назначен Евгений Мележиков, его задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ
Что касается спортивного блока, то за него отвечать будет спортивный директор Дмитрий Попов.
Отметим, что Газизов приступил к работе в «Спартаке» в концовке прошлого сезона, до этого специалист работал в «Уфе».
На данный момент «красно-белые» занимают второе место в российской Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
Удачи, Шамиль.
Чудо клуб извалял человека в дерьме и выкинул. Цирк да и только.
Вот и кончилась сказка у Шамиля про трех поросят...))) Теперь и на перчатки не хватит...)))
а кого он купил кокорю бесплатно узбека и мозиса за полгода это круто а кого надо так и не взял
Уже надоела эта постоянная, нездоровая движуха по ходу каждого сезона.
Вообще не удивлен)) Да Шамиль , вот это тебя развели)