Савин создаст свой футбольный клуб

Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин объявил о планах создать свой футбольный клуб.

«Красава» будет выступать в ПФЛ, а город и зона, где будет играть команда, обсуждаются. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс.

«Я верю, если грамотно распределять свои деньги и деньги партнёров. Можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать», - написал Савин в «Инстаграме».

Отмечается, что о дальнейших планах блогер сообщит в 2021 году.

Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году, он известен по своим выступлениям за «Амкар» и «Крылья Советов».