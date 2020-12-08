Савин создаст свой футбольный клуб

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08 Декабря 2020, 18:56,
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Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин объявил о планах создать свой футбольный клуб.
«Красава» будет выступать в ПФЛ, а город и зона, где будет играть команда, обсуждаются. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс.
«Я верю, если грамотно распределять свои деньги и деньги партнёров. Можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать», - написал Савин в «Инстаграме».
Отмечается, что о дальнейших планах блогер сообщит в 2021 году.
Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году, он известен по своим выступлениям за «Амкар» и «Крылья Советов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Евгений Савин
плохой футболист, плохой ведущий...что же он на этот раз извергнет из себя?)))