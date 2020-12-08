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Стало известно, кто заменит Газизова в «Спартаке»

08 Декабря 2020, 17:54,

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает «РБ-Спорт», обязанности Газизова на данный момент исполняет директор по безопасности «Спартака» Евгений Мележиков, именно он является главным претендентом на должность генерального директора клуба. Мележиков уже имеет право подписи.

Напомним, что Газизов присоединился к «Спартаку» летом.

После семнадцати туров «Спартак» занимает второе место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе 35 очков. «Красно-белые» уступают лидирующему «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Евгений Мележиков
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