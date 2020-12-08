Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Рубином»

Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать второй матч подряд.

Как сообщает «РБ-Спорт», не менее шести футболистов «Тамбова» не выйдут на матч с «Рубином» в том случае, если финансовая ситуация в клубе не изменится в лучшую сторону. Отмечается, что губернатор Тамбовской области перестал выходить с клубом на связь.

Напомним, что часть футболистов «Тамбова» отказалась участвовать в матче со «Спартаком» (1:5) из-за задержек по зарплате.

Матч между «Тамбовом» и «Рубином» состоится в воскресенье, 13 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.