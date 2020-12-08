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Каррера подписал новый контракт с АЕКом

08 Декабря 2020, 13:07,

fratria.ru

Руководство греческого клуба АЕК продлило сотрудничество с главным тренером команды Массимо Каррерой, об этом сообщается в официальном «Твиттере» команды.

Новый трудовой договор между 56-летним итальянским специалистом и афинским клубом рассчитан до середины 2021-го года.

Напомним, что Массимо Каррера занял пост главного тренера АЕКа в декабре прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Греции команда располагается на четвертом месте, набрав 19 баллов в девяти встречах.

В чемпионате России итальянский наставник известен по работе в московском «Спартаке» (2016-2018).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Массимо Каррера, АЕК Афины
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