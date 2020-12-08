Азмун - лучший футболист 17-го тура чемпионата России по версии WhoScored

|
08 Декабря 2020, 11:25,
|
|
Журналисты издания WhoScored сформировали символическую сборную 17-го тура российской Премьер-лиги. Лучшим стал иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун, который получил оценку 10.0. В матче с екатеринбургским «Уралом» нападающий оформил хет-трик.
Символическая сборная 17-го тура чемпионата России: Матвей Сафонов («Краснодар») - 8.7, Алексей Сутормин («Зенит») - 8.2, Самуэль Жиго («Спартак») - 8.0, Александр Мартынович («Краснодар») - 7.6, Гильермо Варела («Динамо») - 7.7, Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») - 9.5, Артур Юсупов («Сочи») - 8.6, Даниил Фомин («Динамо») - 8.3, Ибрагим Цаллагов («Сочи») - 7.4, Сердар Азмун («Зенит») - 10.0, Джордан Ларссон («Спартак») - 9.6.
После 17 сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет московский «Спартак», уступающий «сине-бело-голубым» по дополнительным показателям. Топ-3 лидеров замыкает другой столичный клуб - ЦСКА (33).
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сердар Азмун