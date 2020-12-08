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Фернандес назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

08 Декабря 2020, 10:19,

Евро-Футбол.Ру

Защитник Марио Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, заявил о желании завершить карьеру в «армейском» клубе. Его слова приводит издание «Комсомольская правда».

«Я благодарен клубу за все, что он сделал для меня. Хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба», - сказал 30-летний футболист.

Фернандес защищает цвета московской команды с 2012-го года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги футболист провел 13 поединков, отметившись результативной передачей.

В составе сборной России Марио сыграл 25 матчей и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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