Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тренер «Зенита» по физподготовке поставил Жиркова в один ряд с Мальдини и Дзанетти

07 Декабря 2020, 19:44,

Евро-Футбол.Ру

Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати высказался по поводу футбольного долголетия Юрия Жиркова.

В свои 37 лет Жирков остаётся основным футболистом «Зенита» и регулярно вызывается в ряды сборной России. В национальной команде Юрий тоже стабильно выходит на поле с первых минут.

«Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини», - сказал Карминати, который застал легенду «Милана» в сборной Италии.

«Мальдини меня сильно удивил. Самоотдачей, выносливостью, всем. Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков», - цитирует тренера официальный сайт питерского клуба.

В шестнадцати матчах за «Зенит» в сезоне 2020/2021 Юрий Жирков отметился двумя результативными передачами на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Юрий Жирков, Хавьер Дзанетти, Паоло Мальдини, Иван Карминити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола