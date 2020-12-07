​Тренер «Зенита» по физподготовке поставил Жиркова в один ряд с Мальдини и Дзанетти

Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати высказался по поводу футбольного долголетия Юрия Жиркова.

В свои 37 лет Жирков остаётся основным футболистом «Зенита» и регулярно вызывается в ряды сборной России. В национальной команде Юрий тоже стабильно выходит на поле с первых минут.

«Мне сразу вспоминается Паоло Мальдини», - сказал Карминати, который застал легенду «Милана» в сборной Италии.

«Мальдини меня сильно удивил. Самоотдачей, выносливостью, всем. Еще на ум приходит Хавьер Дзанетти, многолетний капитан «Интера». Это великие футболисты, настоящие профессионалы. Как и Жирков», - цитирует тренера официальный сайт питерского клуба.

В шестнадцати матчах за «Зенит» в сезоне 2020/2021 Юрий Жирков отметился двумя результативными передачами на партнёров.