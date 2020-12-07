​ЦСКА – на первом месте в Европе по молодости покупаемых игроков

Международный центр спортивных исследований, который широко известен как CIES, порадовал любителей футбола очередным очень интересным отчётом. Действующие составы клубов из 31 лучшего европейского дивизиона были проанализированы на предмет возраста покупаемых футболистов. Речь идёт именно о трансферах, воспитанники академии не учитывались.

Первое место в рейтинге занял московский ЦСКА. Средний возраст шестнадцати футболистов, которых покупали «армейцы» составляет 21,4 года. На втором месте располагается словацкий ДАК, тройку замыкает «Херенвен».

Четвёртое и пятое места занимают известные клубы – соответственно «Реал» и «РБ Лейпциг».