​«Спартак» интересуется 18-летним полузащитником из Аргентины

«Спартак» входит в число клубов, которые проявляют интерес к 18-летнему полузащитнику Факундо Фариасу. Об этом на своих страницах сообщает AS. Помимо «красно-белых», аргентинского футболиста держат на карандаше «Вильярреал», «Рома» и «Лилль».

Факундо Фариас выступает за аргентинский клуб «Колон». В этом году он забил два гола в шести матчах Кубка Диего Марадоны.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, Фариас имеет действующий контракт с аргентинским клубом до конца декабря 2022 года. Футболист способен играть не только в центре поля, но и на флангах в качестве вингера.