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​«Спартак» интересуется 18-летним полузащитником из Аргентины

07 Декабря 2020, 18:36,

LiveSport.Ru

«Спартак» входит в число клубов, которые проявляют интерес к 18-летнему полузащитнику Факундо Фариасу. Об этом на своих страницах сообщает AS. Помимо «красно-белых», аргентинского футболиста держат на карандаше «Вильярреал», «Рома» и «Лилль».

Факундо Фариас выступает за аргентинский клуб «Колон». В этом году он забил два гола в шести матчах Кубка Диего Марадоны.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, Фариас имеет действующий контракт с аргентинским клубом до конца декабря 2022 года. Футболист способен играть не только в центре поля, но и на флангах в качестве вингера.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Колон, Факундо Фариас
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