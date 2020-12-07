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​«Спартак» поздравил Терри с днём рождения

07 Декабря 2020, 15:55,

fratria.ru

В понедельник, седьмого декабря, известному в прошлом английскому защитнику Джону Терри исполнилось 40 лет. Экс-игрока «Челси» в социальных сетях поздравил «Спартак». В сообщении пресс-службы «красно-белых» сказано, что клуб всегда рад видеть Терри в Москве.

 

Стоит напомнить, что несколько лет назад Терри был близок к переходу в «Спартак», но трансфер сорвался. В настоящий момент Джон входит в тренерский штаб «Астон Виллы», выступающей в Премьер-лиге Англии.

Добавим, что Джон Терри выступал за «Челси» на протяжении девятнадцати лет – с 1998 по 2018 год. Футболист пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Джон Терри
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