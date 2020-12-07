​«Спартак» поздравил Терри с днём рождения

В понедельник, седьмого декабря, известному в прошлом английскому защитнику Джону Терри исполнилось 40 лет. Экс-игрока «Челси» в социальных сетях поздравил «Спартак». В сообщении пресс-службы «красно-белых» сказано, что клуб всегда рад видеть Терри в Москве.

С юбилеем, Легенда!



Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве



Дарья Исаева/СЭ pic.twitter.com/CGiTKJOgIF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 7, 2020

Стоит напомнить, что несколько лет назад Терри был близок к переходу в «Спартак», но трансфер сорвался. В настоящий момент Джон входит в тренерский штаб «Астон Виллы», выступающей в Премьер-лиге Англии.

Добавим, что Джон Терри выступал за «Челси» на протяжении девятнадцати лет – с 1998 по 2018 год. Футболист пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.