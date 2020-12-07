​Пресс-секретарь РПЛ: «Проработает ли Прядкин до 2025 года? Я даже не знаю, проработает ли до этого срока Путин»

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07 Декабря 2020, 15:18,
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Пресс-секретарь российской Премьер-лиги Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, проработает ли глава РПЛ Сергей Прядкин на своей должности до 2025 года. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Футбольный Биги».
«Я даже не знаю, проработает ли Владимир Путин до 2025 года», - с улыбкой ответил Зеленов.
Напомним, следующие выборы президента России пройдут в 2024 году. А вот Сергей Прядкин этой весной был переизбран президентом Премьер-лиги на срок до 2025 года.
Стоит сказать, что Сергей Прядкин регулярно сталкивается с критикой по разным поводам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сергей Прядкин, Владимир Путин, Дмитрий Зеленов