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​Пресс-секретарь РПЛ: «Проработает ли Прядкин до 2025 года? Я даже не знаю, проработает ли до этого срока Путин»

07 Декабря 2020, 15:18,

Евро-Футбол.Ру

Пресс-секретарь российской Премьер-лиги Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, проработает ли глава РПЛ Сергей Прядкин на своей должности до 2025 года. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Футбольный Биги».

«Я даже не знаю, проработает ли Владимир Путин до 2025 года», - с улыбкой ответил Зеленов.

Напомним, следующие выборы президента России пройдут в 2024 году. А вот Сергей Прядкин этой весной был переизбран президентом Премьер-лиги на срок до 2025 года.

Стоит сказать, что Сергей Прядкин регулярно сталкивается с критикой по разным поводам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Прядкин, Владимир Путин, Дмитрий Зеленов
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