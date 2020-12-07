​Пресс-секретарь РПЛ: «Проработает ли Прядкин до 2025 года? Я даже не знаю, проработает ли до этого срока Путин»

Пресс-секретарь российской Премьер-лиги Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, проработает ли глава РПЛ Сергей Прядкин на своей должности до 2025 года. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Футбольный Биги».

«Я даже не знаю, проработает ли Владимир Путин до 2025 года», - с улыбкой ответил Зеленов.

Напомним, следующие выборы президента России пройдут в 2024 году. А вот Сергей Прядкин этой весной был переизбран президентом Премьер-лиги на срок до 2025 года.

Стоит сказать, что Сергей Прядкин регулярно сталкивается с критикой по разным поводам.